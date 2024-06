Sesko verlängert bei RB Leipzig

"Gerade in der zweiten Saisonhälfte hat Benji gezeigt, wie wichtig er für unser Spiel ist und wie viele Qualitäten er als kompletter Stürmer mitbringt. Elf Tore in der Rückrunde, zuletzt sieben Spiele in Folge getroffen: Diese Quote ist überragend und zeigt, dass er schon jetzt einer der besten Stürmer der Bundesliga ist – und das mit erst 21 Jahren", sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Sesko sei ein "Schlüsselspieler für die kommenden Spielzeiten", deshalb sei die Verlängerung ein starkes Signal.

Sesko war vor einem Jahr vom Schwesterklub RB Salzburg in die Bundesliga gewechselt. In 42 Pflichtspielen erzielte der Angreifer wettbewerbsübergreifend 18 Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Sesko startet mit Slowenien am kommenden Sonntag in Stuttgart gegen Dänemark (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in die EM. Weitere Gegner in der Gruppe C sind Serbien und England.