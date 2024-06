St. Pauli leiht Freiburgs Wagner aus

Wagner hat für Freiburgs zweite Mannschaft in der 3. Liga in insgesamt 48 Spielen vier Tore erzielt. Zudem kam er vier Mal in der Bundesliga sowie einmal in der Europa League zum Einsatz. In der vergangenen Saison war Wagner an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen und absolvierte dort 32 Pflichtspieleinsätze in der zweiten Liga sowie dem DFB-Pokal (vier Tore, fünf Vorlagen).