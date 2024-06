Stanisic kehrt zum FC Bayern zurück - und verlängert

Der 24-Jährige war in der vergangenen Spielzeit an den deutschen Meister ausgeliehen.

Abwehrspieler Josip Stanisic kehrt vom deutschen Meister Bayer Leverkusen zu seinem Stammverein Bayern München zurück. Gleichzeitig verlängerte der 24-Jährige, der in der vergangenen Spielzeit an den Werksklub ausgeliehen war, seinen Vertrag bis 2029. "Ich denke, dass ich als ein besserer Spieler zurückkehre", sagte der Kroate, der beim frühen EM-Aus seines Teams in zwei von drei Gruppenspielen zum Einsatz gekommen war.

Zuletzt hatte es Spekulationen um einen Verbleib von Stanisic in Leverkusen gegeben, doch diese sind nun vom Tisch. "Ich freue mich, bei meinem Verein FC Bayern einen neuen Vertrag unterschrieben zu haben. Seit ich denken kann, bin ich Fan dieses Vereins", sagte er: "Ich bin Leverkusen dankbar, weil ich dort viel dazugelernt habe - im Fußball wie außerhalb des Spielfelds: Ich durfte viele Spiele machen, konnte mich zeigen und in Rhythmus kommen."

In der vergangenen Saison hatte Stanisic 38 Pflichtspiele für Leverkusen absolviert und dabei vier Tore erzielt - darunter eins beim 3:0 gegen die Bayern sowie den späten Ausgleich beim 1:1 in Dortmund (90.+7). "Wir sind glücklich, dass wir mit Josip langfristig verlängern. Er ist ein gebürtiger Münchner, der schon in der Jugend beim FC Bayern am Ball war – ich habe in meiner eigenen Zeit gelernt, was man da alles mitnimmt", sagte Sportvorstand Max Eberl.