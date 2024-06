Gladbach verkündet Stöger-Deal!

Der Wechsel von Mittelfeldspieler Kevin Stöger zu Borussia Mönchengladbach ist perfekt. Der 30-Jährige, in der abgelaufenen Saison beim VfL Bochum mit acht Toren und 13 Vorlagen der herausragende Spieler, unterschrieb bei der Fohlenelf bis 2027. Das bestätigte die Borussia am Dienstag.

Stöger hatte sich bereits am Montag in einer Videobotschaft von den Bochumer Fans verabschiedet, sein Wechsel nach Gladbach galt als offenes Geheimnis. "Ich freue mich darauf, die Mannschaft und das Trainerteam persönlich kennenzulernen. Ich will das Maximum herausholen, bin extrem hungrig und habe große Lust darauf, dass wir hier gemeinsam eine erfolgreiche Zeit haben", sagt er.