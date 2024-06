Top-Talente? FC Bayern hofft auf Hoeneß und Schmidt

Der Kader des FC Bayern für die kommende Saison nimmt weiter Formen an. Während man mit Hiroki Ito einen ersten offiziellen Transfer tätigen konnte, schraubt man weiter an der Verpflichtung von Jonathan Tah (Bayer Leverkusen). Dass Michael Olise von Crystal Palace kommt, gilt als Formsache.

Die einen kommen, die anderen gehen – zumindest vorerst. Frans Krätzig wird an den VfB Stuttgart verliehen, Paul Wanner an den 1. FC Heidenheim.

Auf Hoeneß und Schmidt kommt es an

„Es tut beiden gut, wenn sie auf höchstem Niveau trainieren und spielen können. Ein großer Faktor sind die beiden Trainer: In Heidenheim Frank Schmidt und in Stuttgart Sebastian Hoeneß. Das sind zwei, denen man aus Bayerns Sicht vertrauen kann“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“.