Union-Trainer Svensson: "Will meinen Impuls setzen"

Der neue Coach der Köpenicker und der neue Sport-Geschäftsführer Horst Heldt am Mittwoch offiziell vorgestellt.

Der neue Coach der Köpenicker und der neue Sport-Geschäftsführer Horst Heldt am Mittwoch offiziell vorgestellt.

Bo Svensson, der neue Trainer des Bundesligisten Union Berlin, will die Köpenicker mit einer Mischung aus Neuem und Bewährtem wieder zum Erfolg führen. „Es geht darum, die guten Sachen, die Union über die Jahre gemacht hat, zu behalten. Die Werte, für die Union steht. Die Kultur, die gepflegt wird. Ich komme aber auch als Neuer und habe neue Augen drauf und will meinen Impuls setzten“, sagte der Däne am Mittwoch bei seiner Vorstellung.