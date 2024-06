Union verpflichtet EM-Teilnehmer Querfeld

Leopold Querfeld wechselt zu Union Berlin. Der 20-Jährige ist eine der großen Entdeckungen in Österreich.

"Der Schritt zum 1. FC Union Berlin ist ein ganz besonderer für mich", sagte Querfeld: "Ich strebe an, mich täglich zu verbessern und viele Erfahrungen auf dem höchsten Niveau zu sammeln. Bei Union und in der Bundesliga sehe ich dafür sehr gute Voraussetzungen und bin bereit für die kommenden Aufgaben."

In der vergangenen Spielzeit stand der gebürtige Wiener in 28 von 32 möglichen Partien auf dem Platz, erzielte drei Tore und trug in zwei Duellen die Kapitänsbinde.