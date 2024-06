Verlängerung und Leihe: Kiel bindet Eigengewächs Niehoff

Junioren-Nationalspieler Niklas Niehoff verlängert in Kiel und soll in der 3. Liga Spielpraxis sammeln.

Junioren-Nationalspieler Niklas Niehoff verlängert in Kiel und soll in der 3. Liga Spielpraxis sammeln.

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat den Vertrag mit Eigengewächs Niklas Niehoff verlängert und verleiht ihn für eine Saison in die dritte Liga. Das gaben die Kieler am Montag bekannt. Der 19 Jahre alte Junioren-Nationalspieler soll beim Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück möglichst viel Spielpraxis sammeln. Über die Vertragslaufzeit bei den Störchen wurden keine Angaben gemacht.

Niehoff kam in der vergangenen Saison überwiegend für die Kieler Zweitvertretung in der Regionalliga Nord zum Einsatz und konnte sich dort dank einer starken ersten Halbserie für die erste Mannschaft empfehlen. In vier Zweitliga-Einsätzen reichte es für ein Tor und eine Vorlage.