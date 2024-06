VfB-Stars zum BVB? "Ihr seid zu schnell!"

Borussia Dortmund ist in Sachen Transfers aktuell in aller Munde. Ein Spieler nach dem anderen wird mit den Schwarz-Gelben in Verbindung gebracht. Laut Sky soll der Transfer von Nationalspieler Waldemar Anton bereits feststehen. Dazu soll der BVB stark an Stürmer Serhou Guirassy, ebenfalls VfB Stuttgart, interessiert sein. Der Stürmer wird die Schwaben wohl verlassen, die Borussia ist offenbar in der Pole Position.