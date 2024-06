Vorbereitung: Leverkusen testet gegen den FC Arsenal

Doublegewinner Bayer Leverkusen bestreitet kurz vor dem Saisonstart einen Härtetest beim englischen Topklub FC Arsenal. Am 7. August (19.00 Uhr) gastiert die Werkself in London im Emirates Stadium des Tabellenzweiten der vergangenen Premier-League-Saison. Dabei kommt es für die Rheinländer zum Wiedersehen mit dem früheren Bayer-Profi Kai Havertz.

Das erste Pflichtspiel der Saison bestreitet das Team von Trainer Xabi Alonso am 17. August im Supercup gegen Vizemeister VfB Stuttgart. Die Erstrundenpartie im DFB-Pokal bei Carl Zeiss Jena steht für Leverkusen daher erst am 28. August an, zuvor beginnt am 23. August die neue Bundesliga-Saison.