Was Bayern-Star de Ligt zum Verhängnis werden könnte

Matthijs de Ligt hat eine wechselhafte Saison hinter sich. Zunächst verletzt, dann Dauer-Reservist und gegen Ende der Spielzeit plötzlich gefeierter Held beim FC Bayern . Gerade in den entscheidenden Monaten setzte der damalige Trainer Thomas Tuchel vermehrt auf den Niederländer.

De Ligt würde unter Tah-Verpflichtung leiden

„Matthijs de Ligt wäre einer der Leidtragenden. Er hat einen sehr guten Vertrag bekommen und war sehr teuer, als er aus Italien verpflichtet wurde“, sagt SPORT1 -Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“ und erklärt weiter:

De Ligt steht unter Beobachtung

Doch es gibt auch sportliche Gründe. Gegenüber der teaminternen Konkurrenz aus Minjae Kim und Dayot Upamecano hat de Ligt in Sachen Schnelligkeit das Nachsehen. Zudem gilt „Upa“ als der beste Abwehrspieler, wenn es um den Spielaufbau geht.

„Ich schätze Matthijs de Ligt sehr hoch ein. Er spielt aber absoluten ‘Helden-Fußball’. Er ist der Turm in der Schlacht und dirigiert. In den großen Spielen gegen die großen Gegner ist man damit der Star. In der Bundesliga kann er dann aber nicht glänzen. Da wollen die Bayern einen Upamecano, der gut im Spielaufbau ist“, sagt Kumberger.