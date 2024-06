Mehr Geld für Transfers von Werder Bremen

Klubboss Klaus Filbry sieht Werder Bremen finanziell auf einem guten Weg und hat mehr Geld für neue Transfers in Aussicht gestellt. Man werde den „Weg der wirtschaftlichen Vernunft nicht verlassen“, habe durch das Investment eines regionalen Bündnisses von 38 Millionen Euro aber „eine komfortablere Situation, also mehr Beinfreiheit bei Transfers“ erhalten, so Filbry in einem Interview mit der Deichstube.