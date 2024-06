Weserstadion heißt wieder Weserstadion - vorerst

Fällt kompletter Name am Ende ganz weg?

Und fügte an: “Wir befinden uns derzeit in Gesprächen über neue Lösungen für das Namenssponsoring unseres Stadions. Es besteht durch den Umbau in den Jahren von 2008 bis 2010 ein Finanzierungsbedarf, der gedeckt werden muss. Sowohl auf Seiten der Stadt als auch bei uns und der Bremer Weser-Stadion GmbH ist die finanzielle Notwendigkeit dieser Maßnahme unbestritten.“

Womöglich fällt der Name Weserstadion in Zukunft sogar ganz weg. „Wir befinden uns in verschiedenen Gesprächen. Ob es am Ende ein Verkauf des kompletten Namens wird, eine Vornamens-Lösung wie bei Wohninvest oder eine andere Variante wird, ist jetzt noch nicht abzusehen“, sagte Filbry.