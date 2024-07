Appell des FC Bayern: "Zeigt euch international"

Dass seit einem Jahr mit Minjae Kim ein koreanischer Nationalspieler in München spielt, tut dem FC Bayern in diesem Zusammenhang gut. "Minjae wird in seiner Heimat extrem verehrt, er ist in Südkorea eine Ikone", sagte Diederich: "Seitdem er bei uns ist, haben sich mehr als 1000 neue Fan-Clubs bei uns registrieren lassen. Das ist durch ihn getrieben. Diese Reichweite können wir natürlich nutzen."