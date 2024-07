Bayern-Boss: Davies-Entscheidung gefallen!

Verkauft der FC Bayern Alphonso Davies noch in diesem Sommer? Sportdirektor Christoph Freund deutet an, dass eine Entscheidung schon gefallen ist.

Das klang sehr danach, als wäre die Entscheidung bei Alphonso Davies gefallen! Der Kanadier dürfte wohl auch in der kommenden Saison für den FC Bayern auflaufen, wie Sportdirektor Christoph Freund am Rande der Vorstellung von Neuzugang Hiroki Ito durchblicken ließ.

„Der Phonzy hat sich hier in den letzten Jahren zu einem absoluten Schlüsselspieler entwickelt und wir werden sehen. Er geht jetzt mal in sein letztes Vertragsjahr, so wie es jetzt aussieht und dann werden wir sehen, wie die Gespräche verlaufen“, sagte Freund. Davies‘ Vertrag läuft nur noch bis Sommer 2025, Real Madrid galt als heißer Anwärter auf einen vorzeitigen Wechsel, zu dem es nun eher nicht zu kommen scheint. Damit droht ein ablösefreier Abgang im kommenden Jahr.