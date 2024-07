Benfica gibt Beste-Verpflichtung bekannt

Neben Torjäger Tim Kleindienst verliert der 1. FC Heidenheim nach seiner starken Debütsaison in der Fußball-Bundesliga auch den besten Vorbereiter. Der portugiesische Rekordmeister Benfica Lissabon präsentierte den linken Außenstürmer Jan-Niklas Beste am Donnerstagabend als Neuzugang, beim Klub des deutschen Trainers Roger Schmidt erhält der 25-Jährige demnach einen Vertrag bis 2029.

Beste, den Bundestrainer Julian Nagelsmann im März erstmals in den Kreis der Nationalmannschaft eingeladen hatte, war am Vormittag zum Medizincheck in die portugiesische Hauptstadt gereist. Am Abend stellte ihn Benfica mit einem Video vor, in dem ihn ein Zauberer hinter einem schwarzen Tuch erscheinen lässt. "Ich bin hier. Es ist Magie. Benfica", sagt Beste in die Kamera. Eine Bestätigung des FCH stand zunächst aus.