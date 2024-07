Bundesliga: BVB-Test bei Erzgebirge Aue live im TV, Stream & Ticker

Der erste Test war für Borussia Dortmund ein voller Erfolg. Mit 7:1 wurde die DEW21-Traumelf (Auswahl aus Amateurfußballern) am vergangenen Freitag besiegt.

Am Mittwoch muss der BVB mit seinem neuen Trainer Nuri Sahin nun bei Erzgebirge Aue ran. Der Drittligist ist in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit schon weiter als die Borussia. Von drei Testspielen gewann Aue zwei, bei einer Niederlage. Die 3. Liga startet bereits Anfang August, die Bundesliga erst am 23. August.