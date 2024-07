Eröffnungsspiel fix! Da spielt Meister Leverkusen

Die Bundesliga-Saison 2024/2025 am 23. August eröffnen. Nun steht fest mit welcher Partie gestartet wird.

Die Bundesliga-Saison 2024/2025 am 23. August eröffnen. Nun steht fest mit welcher Partie gestartet wird.

Die Bundesliga -Saison 2024/2025 wirft ihre Schatten voraus. Nun steht fest, mit welcher Begegnung es losgeht. Die DFL hat verkündet, dass Meister Bayer Leverkusen am 23. August bei Borussia Mönchengladbach spielen wird.

Zweitliga-Kracher zum Start

In der vergangenen Spielzeit blieb Leverkusen ohne Niederlage. Auch gegen den Konkurrenten vom Niederrhein gab es ein deutliches 3:0 in der Hinrunde und ein 0:0 in der Rückserie.