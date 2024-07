Bundesliga-Gerücht um Mats Hummels!

In der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso könnte sich schon bald eine große Lücke in der Innenverteidigung aufmachen, da sich ein Transfer von Jonathan Tah zum FC Bayern andeutet. Einzig bei der Ablösesumme soll es dort noch Unstimmigkeiten geben. Nationalspieler Waldemar Anton können die Verantwortlichen um Simon Rolfes bereits von der Nachfolger-Liste streichen, sein Transfer zum BVB gilt als beschlossene Sache.

Anton wird nicht Tah-Nachfolger

In jüngster Vergangenheit gab es zahlreiche Gerüchte um einen potenziellen neuen Arbeitgeber des Weltmeisters von 2014. Er wurde mit dem RCD Mallorca, der AS Rom und verschiedenen Top-Vereinen aus der Türkei in Verbindung gebracht. Konkret wurde es bisher aber noch nichts.