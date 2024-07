Bundesliga-Spielplan! So starten der FC Bayern und der BVB in die neue Saison

Der FC Bayern München ist am ersten Spieltag zu Gast beim VfL Wolfsburg. Borussia Dortmund empfängt Eintracht Frankfurt. Schon am fünften Spieltag findet der erste Kracher der Saison statt. Dann empfängt der FC Bayern München Bayer Leverkusen.

Entscheidende Spiele erst kurz vor Saisonende?

In der Schlussphase der Saison könnte sich die Meisterschaft in folgenden Spielen entscheiden: RB Leipzig empfängt erst am 32. Spieltag den FC Bayern München. Zudem spielen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund erst am vorletzten Spieltag gegeneinander.