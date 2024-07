Bundesliga-Spieltage fix! Dann steigt Bayern vs. Leverkusen - frühes Topspiel für BVB

von SPORT1 18.07.2024 • 13:00 Uhr Die ersten fünf Spieltage der Bundesliga sind terminiert: Bayern-Fans müssen sich an den ersten beiden Wochenende zunächst gedulden, zum großen Showdown kommt es am 5. Spieltag.

Der FC Bayern absolviert zum Auftakt in die neue Bundesliga-Saison zwei Sonntagsspiele in Folge. Das geht aus der von der DFL am Donnerstag veröffentlichten Ansetzung für die ersten fünf Spieltage hervor.

Am 25. August bestreitet der deutsche Rekordmeister ein erstes Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr), eine Woche ist der SC Freiburg in der Allianz Arena zu Gast. Die Partie am 1. September findet um 17.30 Uhr statt.

Der Termin für den ersten großen Showdown der Saison steht fest

Fest steht nun außerdem, wann genau es zum Showdown zwischen dem FC Bayern und Titelverteidiger Bayer Leverkusen kommt. Im Rahmen des 5. Spieltags treffen die beiden Topteams am Samstag (28. September), um 18.30 Uhr aufeinander.

BVB bekommt erstes Topspiel - und zwei Freitagsspiele

Das erste Topspiel der Saison steigt derweil bei Borussia Dortmund. Am 24. August stehen sich der BVB und Eintracht Frankfurt gegenüber (18.30 Uhr) gegenüber. Ähnlich hochkarätig geht es genau eine Woche später weiter, wenn sich erneut um 18.30 Uhr zwei starke einzuschätzende Mannschaften messen: Am 31. August empfängt Leverkusen RB Leipzig.

Außerdem: An zwei der ersten fünf Spieltage wird Dortmund am Freitag antreten. Zunächst am 13. September zum Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (20.30 Uhr) und dann erneut am 27. September, im ebenfalls bei der Borussia ausgetragenen Duell mit dem VfL Bochum.