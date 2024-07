BVB: Kehl lobt Süle - Stürmersituation "nicht optimal"

„Es ist schon eine Aussage, so zurückzukommen“, betonte Sportdirektor Sebastian Kehl. Süle hatte in den vergangenen Monaten immer wieder mit Gewichtsproblemen zu kämpfen.

Nach dem Transfer von Serhou Guirassy, der wegen einer Verletzung bei der Asien-Reise fehlt, hat der BVB ein Überangebot im Angriff. „Es ist nicht optimal, mit vier Stürmern in die Saison zu gehen“, erklärte Kehl und deutete einen Transfer an: „Vielleicht wird es so sein, dass sich auf dieser Position noch was tut.“ Neben Guirassy gehören derzeit noch Niclas Füllkrug, Youssoufa Moukoko und Sebastien Haller dem Kader an.