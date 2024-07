Die letzte Chance für das BVB-Supertalent?

BVB: Darum bleibt Guirassy in Dortmund

Reyna fliegt nach - Watzke bleibt zu Hause

Giovanni Reyna, der in der vergangenen Rückrunde zu Nottingham Forest ausgeliehen war, stößt nach BVB-Angaben nach seiner Teilnahme an der Copa América am 22. Juli in Japan zur Mannschaft.