BVB-Schreckmoment um Ryerson! Kurioser Zusammenprall mit Teamkollegen

Süle als BVB-Kapitän

BVB: Bundesliga-Start gegen Frankfurt

In der Saisonvorbereitung geht es ab dem 19. Juli auf Asien-Tour, danach folgt das traditionelle Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz. Das erste Pflichtspiel unter Sahin findet am 17. August statt, Gegner in der ersten Runde des DFB-Pokals ist der Regionalligist Phönix Lübeck, eine Woche (24. August) später empfängt der BVB zum Bundesliga-Start Eintracht Frankfurt.