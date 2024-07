BVB spielt nur Remis im Test gegen Aue

In der zweiten Hälfte wechselte der BVB durch, nur Meiser und Torwart Alexander Meyer blieben auf dem Feld. Mit Sebastien Haller brachte Sahin lediglich einen erfahrenen Akteur, außerdem kam U17-Weltmeister Paris Brunner in die Partie. Zum Torerfolg reichte es allerdings nur für den Drittligisten: In der 82. Minute erzielte Sean Seitz den Ausgleich für Erzgebirge zum 1:1-Endstand.

Für den BVB geht es in der Saisonvorbereitung ab dem 19. Juli auf Asien-Tour, es folgt das traditionelle Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz. Das erste Pflichtspiel unter Sahin findet am 17. August statt, Gegner in der ersten Runde des DFB-Pokals ist der Regionalligist Phönix Lübeck, eine Woche später empfängt der BVB zum Bundesligastart Eintracht Frankfurt.