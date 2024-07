BVB-Juwel erhält Profivertrag

Der 19-Jährige Cole Campbell war im Juli 2022 zum BVB gewechselt und kam bisher in der U17 und U19 zum Einsatz nun erhält er einen Profvertrag. Sportdirektor Sebastian Kehl lobt den US-Amerikaner.

Der amerikanische U19-Nationalspieler Cole Campbell hat beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund einen Profivertrag bis 2028 unterschrieben. Der 19-Jährige war im Juli 2022 zum BVB gewechselt und kam bisher in der U17 und U19 zum Einsatz.

„Wir wollen seine Entwicklung weiter fördern, ihn an die Profimannschaft heranführen und in der Vorbereitung bei den Profis starten lassen“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl über den Rechtsaußen.

BVB-Juwel: „Ein Traum ist in Erfüllung gegangen“

Auch Neu-Geschäftsführer Lars Ricken freut sich über den Abschluss des Deals: „Cole ist ein Unterschiedsspieler in unserer U19. Sein Tempo, sein Dribbling, sein Abschluss und seine Mentalität sind Qualitäten, die ihn besonders machen. Wir wollen seine Entwicklung weiter fördern, ihn an die Profimannschaft heranführen und in der Vorbereitung bei den Profis starten lassen.“