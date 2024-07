Double-Gewinner Bayer startet in die Saisonvorbereitung

Ohne zwei Finalisten und weitere Turnierfahrer, dafür mit zwei Neuzugängen und reichlich guter Laune ist Double-Gewinner Bayer Leverkusen am Sonntag in die Mission Titelverteidigung gestartet. 50 Tage nach dem Triumph im DFB-Pokal in Berlin ging es zunächst wie gewohnt los mit der Leistungsdiagnostik in der BayArena.