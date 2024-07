Bundesliga: Kuriose Panne hat unangenehme Folgen für FC Augsburg

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hatte bei seinem Trainingslager in Südafrika mit kuriosen und folgenschweren Problemen bei der Einreise zu kämpfen. Die beiden Kroaten Kristijan Jakic und Nediljko Labrovic mussten wieder nach Deutschland zurückreisen. Geschäftsführer Michael Ströll übte deshalb Kritik an den Behörden.

„Ich konnte nicht verstehen, dass man mit den Menschen der Einwanderungsbehörde nicht reden konnte, unsere Argumente nicht gehört wurden, unsere Unterlagen nicht interessierten. Mit der Art und Weise des Umgangs habe ich ein Problem“, sagte Ströll dem kicker am Sonntag. Man müsse „allerdings differenzieren, es war nur die Immigration“, fügte er an: „Überall sonst sind die Leute hier nett, herzlich und hilfsbereit.“

Systemfehler macht Kroaten zu Nigerianern

Jakic und Labrovic waren laut eines kicker-Berichts am Donnerstag in Johannesburg bei der Einreise stundenlang in einem kleinen Raum festgehalten worden. Offensichtlich wurden die beiden Profis durch einen Systemfehler als Nigerianer ausgewiesen. Über Dubai flogen beide wieder nach Deutschland zurück und warten dort nun auf eine Einreisegenehmigung.