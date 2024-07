Eintracht-Juwel Uzun lernt aus Messi-Videos

Toptalent Can Uzun sieht seinen Transfer zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt als idealen Karriereschritt. "Es ist der perfekte Ort und der perfekte Verein für mich. Es ist ein sehr großer Verein und die richtige Aufgabe", sagte der 18-Jährige bei seiner Vorstellung. Für das Sturmjuwel hatte der Europa-League-Teilnehmer rund zehn Millionen Euro an den Zweitligisten 1. FC Nürnberg gezahlt.

Für seine Weiterentwicklung wandelt Uzun gerne auf den Spuren der Allergrößten. "Ich habe als Kind immer Messi-Videos angeschaut und mache das immer noch. Er ist mein Vorbild und das wird immer so bleiben. Was er am Ball kann, würde jeder gerne können", erklärte der einmalige türkische Nationalspieler: "Messi ist für mich der beste Spieler aller Zeiten. Es gibt nichts, was er nicht kann. Er kann ein Spiel alleine entscheiden und gestalten."