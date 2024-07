Ermittlungsverfahren eingestellt: Sano steigt bei Mainz ein

Sano ab Donnerstag im Team

Nun werde Sano am Donnerstag im Trainingslager im Brixental in Tirol zur Mannschaft stoßen. Anfang Juli hatte Mainz die Verpflichtung des 23-Jährigen verkündet. Nach einem angeblichen sexuellen Übergriff am 14. Juli in der japanischen Hauptstadt verzögerte sich Sanos Ankunft bei seinem neuen Klub, da er von der Polizei in Gewahrsam genommen worden war. Die Behörde wollte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP nicht zum Stand der Ermittlungen äußern.