Erstes Training: Kiel startet Bundesliga-Abenteuer

Sogar die Sonne ließ sich kurz blicken, Volksfeststimmung im hohen Norden: Sensations-Aufsteiger Holstein Kiel ist am Montag vor rund 700 Fans in sein Bundesliga-Abenteuer gestartet. Die Anhänger begrüßten Kapitän Lewis Holtby und Co. am Montag mit einem Spalier, als Trainer Marcel Rapp um 15 Uhr zum offiziellen Trainingsauftakt bat.