FC Bayern: Erstaunliche Aussagen zu Kane - "Zu viele Spiele, in denen er austauschbar war"

Warum Petersen bei Bayern einen Kane-Konkurrenten fordert

Für Petersen keine allzu schlechte Idee, belebt doch „aus Knipsersicht“ Konkurrenz das Geschäft, wie er in seiner kicker -Kolumne betont. Meister Bayer Leverkusen habe mit Boniface, Schick und Adli vorgemacht, wie es geht.

Petersen: Konkurrenz für Harry Kane nötig

Wichtig für den inzwischen zurückgetretenen Angreifer: All dies gelte nicht nur für den BVB: „Auch Harry Kane darf sich diese Frage stellen. Unantastbarkeit geht nur bei Unersetzlichkeit. Meines Erachtens gab es zu viele Spiele, in denen er trotz seiner 36 Buden […] austauschbar war.“

So denkt Matthäus über Tah-Transfer

So denkt Matthäus über Tah-Transfer

Und weiter: „Die Bayern brauchen für die Rückkehr an die Spitze Alternativen, die auch mal ab der 60. Minute einen weitgehend unsichtbaren Kane ablösen können.“

Petersen ist sich in diesem Zuge aber sicher, dass der neue Trainer Vincent Kompany dies „auf dem Schirm hat. Der Kader gibt Optionen her, aber es geht wieder um das, was Xabi Alonso mit Summa-cum-laude-Abschluss studiert haben muss: Moderation.“