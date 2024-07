FC Bayern: Ohne vier Stars nach Asien

Bayern München verzichtet auf seiner Asienreise auf Harry Kane, Alphonso Davies, Dayot Upamecano und Kingsley Coman. Die vier Stars erhalten nach ihrer Teilnahme an der Europameisterschaft bzw. an der Copa America noch länger Urlaub. Er hoffe, sagte Trainer Vincent Kompany am Montag zum Start des Kurz-Trainingslagers am Tegernsee, „dass alle zum ersten Pokalspiel dabei sind“.