Fix! FC Bayern tütet Deal mit Offensiv-Star ein

von SPORT1 07.07.2024 • 20:06 Uhr Der FC Bayern macht den zweiten Transfer des Sommers offiziell - Max Eberl holt nach Hiroki Ito auch einen neuen Mann für die Offensive.

Der FC Bayern schlägt zum zweiten Mal in diesem Sommer auf dem Transfermarkt zu! Der deutsche Rekordmeister verpflichtet den Offensivspieler Michael Olise von Crystal Palace - das gaben die Münchner am Sonntag offiziell bekannt.

Der 22-jährige Franzose erhält in München einen Fünfjahres-Vertrag bis 2029 - und hat Großes vor: „Ich bin sehr glücklich, nun bei einem so großen Verein zu spielen. Das ist eine tolle Herausforderung, und genau danach habe ich gesucht. Ich möchte mich auf diesem Niveau beweisen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir mit unserer Mannschaft in den kommenden Jahren so viele Titel wie möglich gewinnen.“

Sportvorstand Max Eberl freute sich in dem vom deutschen Rekordmeister geteilten Statement über den Abschluss des Deals: „Michael Olise ist ein Unterschiedsspieler, der mit seiner Spielweise großes Interesse geweckt hat. Wir wollen neue Impulse in unserer Mannschaft, neue Energie, neue Ideen – dafür stehen Spieler wie Michael Olise. In den Gesprächen hat er schnell signalisiert, dass er unbedingt zum FC Bayern möchte.“

Sportdirektor Christoph Freund fügte hinzu: „Für Spieler wie Michael Olise kommen die Fans ins Stadion.“ Zudem erklärte der Österreicher, wie Olise dem FC Bayern zum Erfolg verhelfen soll: „Michael ist schnell, trickreich, torgefährlich und offensiv sehr variabel einsetzbar. Seine Statistiken bei Toren und Assists sind heute schon hervorragend. Mit seinen 22 Jahren ist Michael bereits sehr weit, zudem ist er hungrig und hat noch sehr viel Potential.“

FC Bayern: Erst Ito, jetzt kommt Olise

Noch am Sonntagvormittag war Olise ins Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in München gebracht worden, um den Medizincheck zu absolvieren.

Die Ablösesumme liegt nach SPORT1-Informationen bei rund 50 Millionen Euro. Olise ist nach Hiroki Ito der zweite Transfer von Bayerns neuem Sportvorstand Max Eberl. Der Verteidiger war für 30 Millionen Euro vom Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart gekommen.

Mit Olise sichert sich der FCB einen torgefährlichen Angreifer, der zumeist auf dem rechten Flügel eingesetzt wird. In der Premier League hatte er für Palace in der abgelaufenen Saison in 19 Spielen zehn Tore und sechs Assists beigesteuert. Neben den Bayern soll auch der FC Chelsea interessiert gewesen sein.

Michael Olise soll die Bayern verstärken