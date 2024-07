Guirassy-Transfer fix! Borussia Dortmund schlägt nach Medizincheck-Wirbel beim VfB zu

Guirassy unterschreibt in Dortmund einen Vierjahres-Vertrag bis 2028. „Wenn Borussia Dortmund anfragt, ist das schon etwas Besonderes. Jedes an Fußball interessierte Kind auf der Welt kennt diesen Klub, kennt die schwarzgelben Trikots, kennt die Gelbe Wand“, freute sich der 28-Jährige in einer vom Verein publizierten Mitteilung am Donnerstagnachmittag.