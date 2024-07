Hellmann sieht Frankfurt an einer "gläsernen Decke"

Im Frankfurter Umfeld herrschte nach Platz sechs in der Vorsaison eher eine negative Grundstimmung. Ein Vereinsboss mahnt.

Vorstandssprecher Axel Hellmann warnt bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt vor überzogenen Erwartungen. „Wir sind mit unserem Modell, so, wie wir es fahren, am oberen Ende der Möglichkeiten angekommen“, sagte der 52-Jährige der Frankfurter Rundschau: „Wir können nicht den Weg mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern gehen, um dann zu glauben, wir werden deutscher Meister oder qualifizieren uns einfach mal so für die Champions League. Das funktioniert nicht.“