Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Offensivtalent Bambase Conte für eine Saison an den Zweitligisten Karlsruher SC verliehen. Das gaben beide Vereine am Mittwoch bekannt. Beim KSC soll der deutsche Junioren-Nationalspieler, der bei den Kraichgauern noch einen Vertrag bis Juni 2026 besitzt, weitere Spielpraxis sammeln. In der vergangenen Bundesliga-Saison kam der 20-Jährige zu sieben Kurzeinsätzen für die TSG.