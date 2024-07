Kiel lässt Wriedt in die Türkei ziehen

Der Stürmer war im Januar 2022 von Willem II Tilburg nach Kiel gekommen, in 42 Pflichtspielen kam er auf sechs Treffer.

Stürmer Kwasi Wriedt verlässt den Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel und geht zum türkischen Zweitligisten Manisa FK. "Otschi hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Wir danken ihm für seinen vorbildlichen Einsatz", sagte KSV-Geschäftsführer Sport Carsten Wehlmann.

Wriedt (30) war im Januar 2022 von Willem II Tilburg nach Kiel gekommen, in 42 Pflichtspielen kam er auf sechs Treffer. In der vergangenen Spielzeit war der gebürtige Hamburger an den VfL Osnabrück ausgeliehen.