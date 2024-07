Transfer-Fragen: Bayern-Trainer Kompany warnt vor "Riesenfehler"

Bayern Münchens neuer Trainer Vincent Kompany hat sich an den zahlreichen Spekulationen über mögliche Zu- oder Abgänge beim Rekordmeister nicht beteiligt. „Einkauf oder Verkauf, das ist nicht mein Job. Ich bin für die Mannschaft da. Ich will Energie spüren. Namen gehören nicht zu meinem Denken, ich will den Hunger sehen“, sagte der 38-Jährige zum Start des Kurz-Trainingslagers am Tegernsee deutlich.