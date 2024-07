Kompany-Überraschung beim FC Bayern!

Vincent Kompany hat die Arbeit auf dem Trainingsplatz aufgenommen - und das drei Tage vor dem offiziellen Start des FC Bayern in die Vorbereitung. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, stand der neue Cheftrainer am Freitag überraschend erstmals auf dem Platz.

Der Auftakt in die neue Spielzeit findet bei den Münchnern eigentlich erst am 15. Juli statt, am Montag und Dienstag steht dabei zunächst die Leistungsdiagnostik auf dem Plan.