Leverkusen: DFB-Spieler vor Trainingslager zurück

Neben den vier EM-Teilnehmern stand auch Piero Hincapie, der mit Ecuador an der Copa America teilgenommen hatte, am Sonntagvormittag auf dem Platz. Vor allem die Rückkehr von Tah, der weiterhin auf dem Wunschzettel des FC Bayern steht, war mit Spannung erwartet worden. Am Freitag hatte der Rekordmeister laut kicker das Angebot noch einmal erhöht, der 28-Jährige selbst soll den Verantwortlichen bei Bayer längst seinen Wechselwunsch mitgeteilt haben.

Im zuletzt spanischen EM-Quartier im Schwarzwald stehen für die Werkself von Montag bis Freitag täglich Trainingseinheiten auf dem Programm. Am Samstag (16.00 Uhr) geht es für einen Test zum französischen Erstligisten RC Lens. Nach einem weiteren Härtetest am 7. August in London gegen den FC Arsenal startet die neue Saison mit dem Supercup am 17. August gegen Vizemeister VfB Stuttgart.