Mainz kündigt Berufung gegen El-Ghazi-Urteil an

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 wird im Rechtsstreit mit dem Profi Anwar El Ghazi Berufung gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Mainz einlegen. Das kündigten die Rheinhessen am Dienstag vier Tage nach der erstinstanzlichen Entscheidung in der Auseinandersetzung über eine israelfeindliche Aussage des fristlos gekündigten Spielers an. Demnach will der FSV Rechtsmittel einlegen, sobald die schriftliche Begründung für das Urteil vorliegt.