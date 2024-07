Manuel Neuer enthüllt Gedanken über Wechsel - Bayern-Star denkt nicht an Rücktritt

Manuel Neuer spricht in einem Interview über seine Zukunftspläne und mögliche Karriereoptionen abseits des FC Bayern.

Nationaltorwart Manuel Neuer spricht offen über seine Zukunft und mögliche Karriereoptionen abseits des FC Bayern . Auf die Frage, ob er während der EM an einen Rücktritt aus der DFB-Elf denke, antwortete Neuer in einem Interview mit der Welt entschlossen: „Ganz ehrlich: Irgendwie denke ich gar nicht ans Aufhören.“

Für ihn wäre es „psychologisch überhaupt nicht gut“, ständig an das Ende seiner Karriere zu denken. Neuer befürchtet, dass ihn solche Gedanken hemmen und unter Druck setzen könnten.

Die MLS eine Option für Neuer?

Neuer erklärte weiter: „Es wird die Zeit kommen, in der ich mir Gedanken machen werde. Aber nicht im Hier und Jetzt.“

Der 38-Jährige sprach auch über seine Zukunft im Verein - aktuell ist er noch bis 2025 an Bayern gebunden. Etwas überraschend deutete er an, dass ein Wechsel ins Ausland zumindest denkbar ist.

Einen Schritt in die USA müsse man sich allerdings „gründlich überlegen. Auch, weil man dort viel auf Kunstrasen spielt, was für einen Torhüter nicht so ideal ist.“