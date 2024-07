Medien: Bayern-Star operiert - Sané steht vor Zwangspause

Leroy Sané hat sich nach dem EM-Aus mit der deutschen Nationalmannschaft offenbar einer Operation unterzogen. Wie die Bild -Zeitung und Sky übereinstimmend berichten, wurde der Superstar des FC Bayern am Montag an der Leiste operiert.

Es soll sich um einen minimalinvasiven Eingriff mit einem Endoskop gehandelt haben, bei dem ein Netz zur Stabilisation eingesetzt wurde. Ein längerer Krankenhausaufenthalt soll zwar nicht notwendig sein, in den nächsten drei bis vier Wochen muss der 28-Jährige aber wohl deutlich kürzertreten.

Seinen Urlaub müsse Sané daher zur Schonung nutzen, um im Optimalfall Ende Juli wieder ins Training einsteigen zu können, heißt es. Offiziell nimmt der Rekordmeister das Training schon am 15. Juli wieder auf, die EM-Fahrer werden aber allesamt später in die Vorbereitung einsteigen.

Sané war schmerzfrei - aber nicht lange

Sané plagt sich seit geraumer Zeit mit Problemen am Schambein herum, eine Entzündung beeinträchtigte ihn unter anderem in der finalen Saisonphase mit den Bayern. Teilweise konnte er nicht mehr trainieren, kam nur noch in wichtigen Spielen zum Einsatz.