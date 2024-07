Mehr als 20 Millionen Zuschauer: Bundesligen mit Rekord

Die Tribünen in Deutschlands Topligen sind fast immer voll. Die Folge ist ein neuer Zuschauer-Rekord - sowohl in der 1. als auch 2. Bundesliga.

Die 1. und 2. Bundesliga haben in der abgelaufenen Spielzeit einen Zuschauer-Rekord aufgestellt. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) mitteilte, strömten insgesamt 20.737.276 Zuschauer zu den Spielen in den beiden Topligen. Damit wurde die erst in der Vorsaison aufgestellte Bestmarke (19.755.465) nochmals um fünf Prozent gesteigert. Die 2. Bundesliga konnte mit 8,8 Millionen verkauften Tickets ziemlich gut mit der Bundesliga mithalten (11,9 Millionen).