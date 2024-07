Transfermarkt: Nächster Neuzugang für Eintracht fix

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt verstärkt sich mit dem dänischen EM-Teilnehmer Rasmus Kristensen. Der Rechtsverteidiger kommt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis vom englischen Zweitligisten Leeds United, Frankfurt hat sich eine Kaufoption für den 27-Jährigen gesichert. Kristensen spielte in der abgelaufenen Saison in Italien für die AS Rom - ebenfalls nach einer Leihe.