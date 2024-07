Palhinha: "Stolz auf eine zweite Chance bei den Bayern"

Der Portugiese wird schon mit Javi Martinez verglichen. Sportvorstand Max Eberl will nicht von einer "Holding six" sprechen.

Palhinha war schon in der vergangenen Saison der Wunschspieler von Thomas Tuchel gewesen. Der Defensivspezialist hatte den Medizincheck bestanden, weilte bereits in München, um dann aber am 31. August 2023 in letzter Minute unverrichteter Dinge wieder abzureisen. Der FC Fulham hatte sein Veto eingelegt. Dies sei "eine sehr große Enttäuschung gewesen", betonte der 29-Jährige im Rückblick: "Das war für mich nicht leicht zu verdauen."