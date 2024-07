Prömel surft mit Para-Sportler Neumann

Der Hoffenheimer hatte Neumann vor einem Jahr auch finanziell unterstützt, um ihm und seinen Team die Teilnahme an der WM zu ermöglichen.

Der ehemalige U21-Nationalspieler Grischa Prömel hat sich gemeinsam mit dem von ihm geförderten blinden Surfer Ben Neumann auf das Brett gewagt. Beide Surf-Fans trafen sich in München, um im einzigen Wave Pool Deutschlands die Welle zu reiten. "Ich kann es echt kaum glauben. Surfen ist kein einfacher Sport, schon gar nicht mit so einer immensen Einschränkung. Deswegen bin ich umso beeindruckter von dem, was Ben hier leistet", sagte der Hoffenheim-Profi.