Pyrotechnik: DFL will auch auf andere Länder schauen

Die Spitze der Deutschen Fußball Liga (DFL) hat Spekulationen über konkrete Pläne zur Erlaubnis von Pyrotechnik in den Stadien zurückgewiesen. „Gibt es ein Konzept zur Liberalisierung von Pyrotechnik in der DFL? Nein. Schauen wir uns links und rechts an, was möglicherweise in diese Richtung in anderen Ländern umgesetzt wird? Ja“, sagte Geschäftsführer Marc Lenz bei einem Mediengespräch. Dieser Blick über den Tellerrand auf „andere Ansätze“ sei „natürlich“ Teil der Hausaufgaben des Ligaverbandes.