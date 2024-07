Rekordtransfer: FCA-Torjäger Demirovic wechselt zum VfB

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat auf den geplanten Abgang von Torjäger Serhou Guirassy reagiert und Ermedin Demirovic von Liga-Konkurrent FC Augsburg verpflichtet. Der 26-Jährige unterschrieb bis 2028 und avanciert zum Rekordtransfer der Schwaben. Demirovic soll 21 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen Boni kosten.

Der bosnische Nationalspieler, Kapitän in Augsburg, erzielte in der abgelaufenen Saison 15 Treffer für den FCA. "Nach dem Spiel in Stuttgart bin ich zum Fan dieser Mannschaft geworden. Die Spielweise und das Team gefallen mir", betonte Demirovic. Er kenne "einige Jungs, deshalb werde ich vermutlich nicht allzu lange brauchen, um mich hier einzuleben".